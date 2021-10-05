Фьюри отреагировал на высказывание Джошуа о том, что он досрочно проиграет Уайлдеру в трилогии

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves прокомментировал прогноз Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), предсказавшего, что он досрочно проиграет Деонтею Уайлдера (42-1-1, 41 КО) в их трилогии, запланированной на 9 октября.

После боя с Усиком Джошуа сказал, что хочет драться со мной, но сейчас у него нет титулов. Раньше он говорил: «Мне плевать на соперника, главное – титулы и путь к званию абсолютного чемпиона». Для Энтони Джошуа никогда не было главным подраться с Тайсоном Фьюри или Деонтеем Уайлдером. Для него всегда на первом месте были титулы. А теперь у него нет поясов. Ему нужно их завоевать, не так ли? Если главное – титулы, то пусть будут титулы. А если главное – соперники, то дерись с ними. Так что он сам немного себе противоречит.

Но я здесь не для того, чтобы кого-то критиковать. Как я уже говорил, мы подеремся с любым соперником, но сейчас у меня в мыслях только Деонтей Уайлдер».