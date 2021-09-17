Фьюри: «Пулев, Кличко, Поветкин – Джошуа дрался с топами только на заре их карьеры»
Фьюри: «После победы над Владимиром Кличко я хотел умереть»
После того, как мечта стала реальностью, «Цыганский король» не мог найти дальнейшую цель
10:25
Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) признался в интервью Youtube каналу The Overlap, что после победы над Владимиром Кличко не видел смысла жить:
Я покорил мир и больше не было ничего, чем бы я хотел заняться. Моей мечтой с детства была победа над Кличко. Когда я был молод, Кличко уже был чемпионом.
Так что я всегда смотрел на него. И когда я выполнил свою цель, это был конец игры. Еще и я был ментально нестабилен, ведь готовиться к этому поединку было очень депрессивно и тревожно.
Желание победить Владимира Кличко всегда держало меня на плаву. И как только я потерял эту цель, не было ничего более, на чем бы я мог сфокусироваться. В тот момент мне было 27 и я хотел умереть.
Также Фьюри рассказал о размере компенсации в случае отказа от третьего боя с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
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