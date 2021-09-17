Фьюри: «После победы над Владимиром Кличко я хотел умереть»

Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) признался в интервью Youtube каналу The Overlap, что после победы над Владимиром Кличко не видел смысла жить:



Так что я всегда смотрел на него. И когда я выполнил свою цель, это был конец игры. Еще и я был ментально нестабилен, ведь готовиться к этому поединку было очень депрессивно и тревожно.

Желание победить Владимира Кличко всегда держало меня на плаву. И как только я потерял эту цель, не было ничего более, на чем бы я мог сфокусироваться. В тот момент мне было 27 и я хотел умереть.