Фьюри рассказал, сколько бы пришлось заплатить Уайлдеру в случае отказа от поединка

Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Youtube каналу The Overlap рассказал подробности о третьем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO):



Я не мог отдать просто отдать пояс. Ведь я в контракте. Я бы мог выбросить к черту пояс, и мы бы дрались уже без титула.

Знаешь, сколько бы стоило не драться с ним? 80 миллионов долларов. Многое твориться за кулисами, поэтому я не был оптимистично настроен на поединок с Джошуа.