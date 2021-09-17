Официально. Уайт проведет поединок с экс-соперником Фьюри
Фьюри рассказал, сколько бы пришлось заплатить Уайлдеру в случае отказа от поединка
«Цыганский король» не был готов расставаться с такой суммой
08:43
Тайсон Фьюри / Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Youtube каналу The Overlap рассказал подробности о третьем поединке с Деонтеем Уайлдером
(42-1-1, 41 KO):
Как только я узнал о решение арбитражного суда, я сказал: «Окей, значит будет бой». Контракт с Уайлдером о реванше закончился, но причина этого в COVID-19. Это не моя или его вина. Так что я согласился, что это будет честно. Если бы я был в его положении, я бы тоже настаивал на третьем бою.
Я не мог отдать просто отдать пояс. Ведь я в контракте. Я бы мог выбросить к черту пояс, и мы бы дрались уже без титула.
Знаешь, сколько бы стоило не драться с ним? 80 миллионов долларов. Многое твориться за кулисами, поэтому я не был оптимистично настроен на поединок с Джошуа.
Напомним, что Фьюри ранее заявил, что вобрал в себя лучшие качества легендарных супертяжей прошлого.
Комментарии 0