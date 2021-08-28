Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец»

Дядя чемпиона WBC призвал AJ проявить уважение к украинцу

Джошуа и Усик / Фото: XSPORT

Дядя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри в своем Twitter обратился к обладателю титулов WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) накануне поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO):

Отличный поединок в супертяжелом весе. AJ должен проявить максимальное уважение к Усику за бои, которые украинец провел ранее. Никакой недооценки. Сражайся на всю. Усик топовый боец с похожими достижениями, хоть и меньшим весом.

Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) считает, что Усику не удастся победить по очкам в Великобритании.