Сиренко: «Джошуа – несущая золотые яички курица, Усику в Англии никто победу по очкам не отдаст»
Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец»
Дядя чемпиона WBC призвал AJ проявить уважение к украинцу
09:58
Джошуа и Усик / Фото: XSPORT
Дядя чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Питер Фьюри в своем Twitter обратился к обладателю титулов WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) накануне поединка с Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Отличный поединок в супертяжелом весе. AJ должен проявить максимальное уважение к Усику за бои, которые украинец провел ранее. Никакой недооценки. Сражайся на всю. Усик топовый боец с похожими достижениями, хоть и меньшим весом.
Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) считает, что Усику не удастся победить по очкам в Великобритании.
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