Дюбуа: «Усику будет тяжело побить Фьюри»
Фьюри: «Противостояние с Нганну было бы настоящим столкновением титанов»
«Цыганский Король» заинтересован в поединке с «Хищником»
21:50
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram высказался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3).
«Я думаю о противостоянии с Нганну. Это было бы настоящее столкновение титанов. Я очень взволнован, очень взволнован. Мне кажется, что это был бы абсолютно потрясающий бой. Лас-Вегас. Весь мир хотел бы посмотреть на это столкновение титанов-тяжеловесов».
Фрэнсис Нганну готов разделить ринг с Тайсоном Фьюри.