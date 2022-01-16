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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Фьюри: «Противостояние с Нганну было бы настоящим столкновением титанов»

«Цыганский Король» заинтересован в поединке с «Хищником»
Бокс Профессиональный бокс
21:50
Фьюри: «Противостояние с Нганну было бы настоящим столкновением титанов»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram высказался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3).

«Я думаю о противостоянии с Нганну. Это было бы настоящее столкновение титанов. Я очень взволнован, очень взволнован. Мне кажется, что это был бы абсолютно потрясающий бой. Лас-Вегас. Весь мир хотел бы посмотреть на это столкновение титанов-тяжеловесов».

Фрэнсис Нганну готов разделить ринг с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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Фрэнсис Нганну Тайсон Фьюри

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