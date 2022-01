Нганну: «Я хотел бы протестировать себя в боях против Фьюри и Уайлдера»

Фрэнсис Нганну / фото - UFC

Чемпион мира в тяжелом весе в лиге смешанных единоборств UFC Фрэнсис Нганну (16-3) не забросил идею испытать себя в боксе. Славящийся своим сильным ударом боец считает, что мог бы создать конкуренцию признанным топовым тяжеловесам вроде Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

UFC heavyweight champion Francis Ngannou: "It's gonna happen. Even if/when the UFC and I finalise a deal, the boxing part has to be into it. I can't see myself retiring without boxing. Tyson Fury, Deontay Wilder. I'd like to test myself to that level." [@TMZ_Sports]