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Нганну: «Я хотел бы протестировать себя в боях против Фьюри и Уайлдера»
Чемпион UFC хочет испытать себя в боксе
13:50
Фрэнсис Нганну / фото - UFC
Чемпион мира в тяжелом весе в лиге смешанных единоборств UFC Фрэнсис Нганну (16-3) не забросил идею испытать себя в боксе. Славящийся своим сильным ударом боец считает, что мог бы создать конкуренцию признанным топовым тяжеловесам вроде Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
«Это произойдет. Если, или же «когда» мы с UFC заключим новое соглашение, то в него будет включен пункт о боксе. Не могу представить, чтобы я завершил карьеру, не попробовав себя в этой дисциплине. Я хотел бы протестировать себя в боях против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, на таком уровне».
UFC heavyweight champion Francis Ngannou: "It's gonna happen. Even if/when the UFC and I finalise a deal, the boxing part has to be into it. I can't see myself retiring without boxing. Tyson Fury, Deontay Wilder. I'd like to test myself to that level." [@TMZ_Sports]— Michael Benson (@MichaelBensonn) December 31, 2021
Другой чемпион UFC Камару Усман (19-1) хочет сразиться в клетке с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
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