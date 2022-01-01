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Нганну: «Я хотел бы протестировать себя в боях против Фьюри и Уайлдера»

Чемпион UFC хочет испытать себя в боксе
Бокс Профессиональный бокс
13:50
Нганну: «Я хотел бы протестировать себя в боях против Фьюри и Уайлдера»
Фрэнсис Нганну / фото - UFC

Чемпион мира в тяжелом весе в лиге смешанных единоборств UFC Фрэнсис Нганну (16-3) не забросил идею испытать себя в боксе. Славящийся своим сильным ударом боец считает, что мог бы создать конкуренцию признанным топовым тяжеловесам вроде Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

«Это произойдет. Если, или же «когда» мы с UFC заключим новое соглашение, то в него будет включен пункт о боксе. Не могу представить, чтобы я завершил карьеру, не попробовав себя в этой дисциплине. Я хотел бы протестировать себя в боях против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, на таком уровне».

Другой чемпион UFC Камару Усман (19-1) хочет сразиться в клетке с Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Рене Тер Велде
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Фрэнсис Нганну Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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