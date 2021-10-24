Фьюри рассказал о сотрудничестве с легендарным тренером Владимира Кличко Эмануэлем Стюардом

Тайсон Фьюри / Фото: boxingnewsonline.net

Племянник Эмануэля Стюарда и тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл в интервью Sky Sports рассказал историю «Цыганского короля» о сотрудничестве с легендарным специалистом.



Тогда Эмануэль прилетел из Австрии, где тренировал Владимира Кличко, чтобы помочь проспекту, которому пророчил большое будущее в «королевском дивизионе»:

Он не замолкал: «У кого рукавицы? У кого бинты? Бинты, ножницы?» Это было до невероятно смешно. Фьюри сказал Стюарду: «Надеюсь, в будущем мы снова будем работать вместе, и однажды я стану чемпионом мира в супертяжелом весе». И Стюард сказал: «Я был бы этому рад».

Это была их последняя встреча с Эмануэлем Стюардом.