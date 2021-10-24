«Фьюри окунает руки в бензин». Тренер Тайсона рассказал о радикальных методах подготовки лучшего боксера
Фьюри рассказал о сотрудничестве с легендарным тренером Владимира Кличко Эмануэлем Стюардом
Это была последняя встреча Тайсона со специалистом
14:30
Тайсон Фьюри / Фото: boxingnewsonline.net
Племянник Эмануэля Стюарда и тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл в интервью Sky Sports рассказал историю «Цыганского короля» о сотрудничестве с легендарным специалистом.
Тогда Эмануэль прилетел из Австрии, где тренировал Владимира Кличко, чтобы помочь проспекту, которому пророчил большое будущее в «королевском дивизионе»:
Он вошел в раздевалку в гавайской рубашке и льняных брюках. Вообще не взял никакого снаряжения. И такой: «Где мой боец!?» Тайсон ответил: «Я здесь, Эмануэль».
Он не замолкал: «У кого рукавицы? У кого бинты? Бинты, ножницы?» Это было до невероятно смешно. Фьюри сказал Стюарду: «Надеюсь, в будущем мы снова будем работать вместе, и однажды я стану чемпионом мира в супертяжелом весе». И Стюард сказал: «Я был бы этому рад».
Это была их последняя встреча с Эмануэлем Стюардом.
Также Шугар поделился странными методами подготовки Фьюри.
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