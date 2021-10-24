Валлин поделился мнением о потенциальном бое за «абсолюта» Усик – Фьюри
«Фьюри окунает руки в бензин». Тренер Тайсона рассказал о радикальных методах подготовки лучшего боксера
Шугар Хилл рассказал о тренировках своего спартанца
13:54
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл в интервью Sky Sports поделился секретами подготовки «Цыганского короля», которые помогают ему оставаться лучшим:
Я бью Фьюри по подбородку. Потом он ложится на пол и я прыгаю на нем. Вот так мы укрепляем подбородок Тайсона!
Да, «Цыганский король» действительно окунает руки в бензин. Еще мы тренируемся с завязанными глазами. Я единственный человек, который победил Тайсона. Я все время пинаю его зад. День, когда я уступлю, станем днем, когда я потеряю контроль.
Шведский супертяж, который доставил Фьюри немало хлопот, поделился мнением о возможном бое Тайсона и Александра Усика (19-0, 13 KO).
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