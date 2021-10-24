«Фьюри окунает руки в бензин». Тренер Тайсона рассказал о радикальных методах подготовки лучшего боксера

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Шугар Хилл в интервью Sky Sports поделился секретами подготовки «Цыганского короля», которые помогают ему оставаться лучшим:



Да, «Цыганский король» действительно окунает руки в бензин. Еще мы тренируемся с завязанными глазами. Я единственный человек, который победил Тайсона. Я все время пинаю его зад. День, когда я уступлю, станем днем, когда я потеряю контроль.