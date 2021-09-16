Диллиану Уайту нашли соперника, который едва не победил Фьюри
Фьюри рассказал, сколько боев проведет до конца карьеры
Чемпион мира WBC считает, что для него в боксе практически не осталось вызовов
15:36
Фото: Top Rank
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, сколько боев планирует провести до конца карьеры. Разоткровенничался «Цыганский король» на интервью у Гари Невилла:
«У меня осталось только 2-3 боя, потому что больше нет никаких вызовов. Они все уже побиты. Дальше я подерусь с Уайлдером, и, если пройду его, то затем выйду на Джошуа».
Против Деонтея Уайлдера Фьюри выйдет 9 октября.
Недавно «Цыганский король» «закусился» с временным чемпионом мира WBC.