«Залью его кровью, если он не затребует нелепых сумм». Фьюри готов подраться с Уайтом

«Цыганский король» хочет бой в Великобритании

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал, что после победы над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) был бы не против провести бой против временного чемпиона организации Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):



«Цыганский король» хочет провести этот поединок в декабре:

Я бы заткнул эту з*дницу, и это было бы несложно. И я не сомневаюсь в том, что это произойдет. Я собираюсь залить его кровью. Мы с командой хотели бы выступить в Британии, я давненько не боксировал здесь, и кто может быть лучше этого парня? Остается надеяться, что он не затребует нелепых сумм.

Промоутер Уайта считает, что если бой Фьюри с Уайлдером будет перенесен, Тайсона стоит лишить титула.