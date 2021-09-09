Фьюри считает, что Усик в сравнении с ним – «мешок»
«Залью его кровью, если он не затребует нелепых сумм». Фьюри готов подраться с Уайтом
«Цыганский король» хочет бой в Великобритании
08:49
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал, что после победы над Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) был бы не против провести бой против временного чемпиона организации Диллиана Уайта
(28-2, 19 KO):
«Цыганский король» хочет провести этот поединок в декабре:
Я бы заткнул эту з*дницу, и это было бы несложно. И я не сомневаюсь в том, что это произойдет. Я собираюсь залить его кровью.
Мы с командой хотели бы выступить в Британии, я давненько не боксировал здесь, и кто может быть лучше этого парня? Остается надеяться, что он не затребует нелепых сумм.
Промоутер Уайта считает, что если бой Фьюри с Уайлдером будет перенесен, Тайсона стоит лишить титула.