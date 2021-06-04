Уоррен – о срыве боя Фьюри – Джошуа: «В будущем нужно будет просто держать язык за зубами»
Фьюри спаррингует с Вахом. В прошлом году поляка избил брат «Короля»
Тайсон готовится к третьему бою против Уайлдера
18:55
Фьюри и Вах / фото - The Sun
Обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в тренировочном лагере готовится к третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Издание Ring Polska сообщило, что спарринг-партнерами «Цыганского Короля» являются бронзовый призер Олимпиады-2012 Иван Дычко (9-0, 9 КО) и польский супертяжеловес Мариуш Вах (36-7, 19 КО).
Вах свой последний поединок проиграл двоюородному брату Тайсона – Хьюи Фьюри (25-3, 14 КО).
Уайлдер ранее рассказал о планах после боя против Фьюри.
Комментарии 0