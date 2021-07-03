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Фьюри сравнил Уайлдера с наркоманом, однако не собирается его недооценивать

Чемпион WBC рассказал о своем плане на бой против «Бронзового бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
18:14
Фьюри сравнил Уайлдера с наркоманом, однако не собирается его недооценивать
Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) вновь высказался о предстоящем бое против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). «Цыганский король» не собирается недооценивать американца, несмотря на убедительную победу в их втором поединке:

«Я ведь не сделал ничего плохого (в реванше), правда? Так что я просто буду продолжать то, что делаю. Наступать и оказывать давление, осыпать его большими ударами. Это он проиграл нокаутом в одностороннем поединке.

«Это он должен объяснить себе все причины, которые привели к его поражению, как и к тому, что он всех поувольнял, обвинил в своей неудаче и показывал на них пальцем. Если ты алкоголик или наркоман, единственный способ уйти от этого – принятие. А он до сих пор не ушел от поражения. Тем не менее, его нельзя недооценивать, ведь ему нечего терять, но приобрести он может все сразу».


Очередная встреча Фьюри – Уайлдер состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Накануне бывший лидер P4P Андре Уорд также призвал чемпиона избежать недооценки своего будущего соперника.

Недавно Фьюри признался, что после второго боя с Уайлдером задумывался о суициде.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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