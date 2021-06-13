Фьюри: «У Уайлдера полностью «поехала кукуха» с этими обвинениями»

Чемпион WBC считает, что у «Борбардировщика» серьезная психологическая травма

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в очередной раз высказался в адрес экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), с которым ему вскоре предстоит провести третий бой.

В интервью порталу Daily Mail Фьюри заявил, что его победа во втором бою нанесла Уайлдеру серьезную психологическую травму и ему необходима помощь специалистов.

«Однозначно, Уайлдер пережил свой первый нервный срыв, когда я вырубил его. На самом деле, я ни капли не удивлен. Я сильно его избил. Помимо порванного бицепса, я в прямом смысле проломил ему череп и повредил барабанные перепонки. Я разбил его вдребезги. Он почувствовал, будто на него наехал 18-колесный грузовик. Представьте, что эта машина была высотой 210 сантиметров. Затем Уайлдер полностью «поехал кукухой» со своими безумными обвинениями. Я не говорил с ним после той ночи, но у него явно есть большие психологические проблемы. Никто не поможет ему лучше меня. Я очень постараюсь 24 июля».

Напомним, Фьюри не верит в победу Джошуа над Усиком.