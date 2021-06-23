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Фьюри: «Уайлдер придумал 20 причин своего поражения»

Британец вернется в ринг для третьего боя
Бокс Профессиональный бокс
15:49
Фьюри: «Уайлдер придумал 20 причин своего поражения»
Фьюри и Уайлдер / фото - Insider Voice

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал поведение своего соперника Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Американец лишь недавно взял вину за поражение во втором бою на себя, а ранее обвинял тренера. Слова Фьюри приводит портал furyjoshua.com.

«Мне кажется, что вам нужно найти причину, если до этого вы не проходили через подобное. Я не думаю, что он бы отделался одной причиной, поэтому он придумал двадцать. Бойцам приходится говорить все это, чтобы оправдаться.

Ты не можешь проиграть лучшему парню, признать, что все было честно. Все это похоже на «бог мой, у этого парня были лунные сапоги, а в перчатки он засунул арбалет».

Фьюри ранее спрогнозировал исход боя Уайлдера против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
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