Фьюри – о бое с Джошуа без поясов: «Я не заинтересован бить соперников, которые и так уже лежат»
Фьюри: «Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных супертяжеловесов»
«Цыганский король» набивает себе цену перед трилогией
30 сентября 11:34
Тайсон Фьюри / фото - BoxingScene
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в преддверии трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) сравнил своего оппонента с топовыми представителями дивизиона. Цитирует Фьюри портал Consent Yahoo.
«Смотрел ли я бой Джошуа – Усик? Да. Был ли я абсолютно огорчен победой Усика? Да, так и было. Я надеялся, что Джошуа победит, но он не смог, и это не мое дело.
Меня волнует только одно – победа над Деонтеем Уайлдером. Это самый опасный супертяжеловес. По моему мнению, Уайлдер уверенно побьет Джошуа, Усика и всех остальных супертяжеловесов. Однако ему не удастся победить меня».
Напомним, Хирн не против организовать реванш Усик – Джошуа в Украине.