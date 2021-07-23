Фьюри: «Уайлдеру понадобится помощь, когда я снова его уничтожу»

«Цыганский король» не сомневается в своей досрочной победе

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Daily Mail рассказал, что предстоящий поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) не продлится так долго, как предыдущий, который завершился досрочной победой британца в 7-м раунде:



Мысленно Уайлдер сломленный человек. Я уничтожил его в прошлый раз за семь раундов, в предстоящем поединке я сделаю это еще быстрее, за пять раундов. Он знает, что если бы мы дрались десять раз, то я выиграл бы каждый бой. Деонтею понадобится помощь, когда я снова его уничтожу.

Напомним, что в хэвивейте состоится еще один громкий поединок – обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) будет защищать свои пояса в поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).