Фьюри: «Действительно ли публика требует моего противостояния с Усиком?»
Фьюри: «Уайт – трус, а Джошуа – жадный трус»
«Цыганский король» недоволен действиями своих соотечественников
13 февраля 11:57
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в комментарии порталу BoxingScene резко высказался в адрес своих соотечественников Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), обозвав их трусами.
«Эти парни – трусы. Я не могу сказать то же самое про Деонтея Уайлдера, потому что он трижды дрался со мной и никогда не требовал отступных. Этот трус 1200 дней ждал титульного шанса, но затем облизывал губы, когда услышал об отступных. Джошуа тоже трус, потому что хотел 15 миллионов отступных. Затем он пришел и дополнительно затребовал еще 5 миллионов. Уайт – трус, а Джошуа – жадный трус.
Мне плевать, что они там говорят, поскольку Джошуа и Хирн – это просто гадюки, подколодные змеи, рептилоиды. Из-за меня они потеряли очень много денег, и я горжусь этим. Большое вам спасибо. Они знают, что лучше со мной не связываться, потому что я управляю этим кораблем, и на нем полно акул».
Напомним, Фьюри считает, что публике не интересно смотреть его бой с Александром Усиком.