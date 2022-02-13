Фьюри: «Уайт – трус, а Джошуа – жадный трус»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в комментарии порталу BoxingScene резко высказался в адрес своих соотечественников Диллиана Уайта (28-2, 19 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), обозвав их трусами.

Мне плевать, что они там говорят, поскольку Джошуа и Хирн – это просто гадюки, подколодные змеи, рептилоиды. Из-за меня они потеряли очень много денег, и я горжусь этим. Большое вам спасибо. Они знают, что лучше со мной не связываться, потому что я управляю этим кораблем, и на нем полно акул».