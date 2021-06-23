Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
«Цыганский король» уверен в победе Джошуа над украинцем
10:21
Тайсон Фьюри / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) уверен, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен без проблем победить украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в предстоящем поединке.
Цитирует Фьюри Boxingscene.
«Я не думаю, что Усик будет проблемой для Джошуа. Он крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд. По моему мнению он проиграл Дереку Чисоре, а тот уже как десять лет прошел свой пик. Никакой проблемы».
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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