Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия 0:1 Окончен
22:00 Хорватия - Шотландия 3:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (7 событий из 139) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Окончен
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 1:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
Теннис (5 событий из 133) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
16:10 Маккензи Макдональд - Илья Марченко -:- Запланирован
16:50 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:15 Юлия Грабер - Katarina Zavatska -:- Запланирован
14:15 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»

«Цыганский король» уверен в победе Джошуа над украинцем
Бокс Профессиональный бокс
10:21
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Тайсон Фьюри / Фото - badlefthook
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) уверен, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) должен без проблем победить украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в предстоящем поединке.

Цитирует Фьюри Boxingscene.

«Я не думаю, что Усик будет проблемой для Джошуа. Он крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд. По моему мнению он проиграл Дереку Чисоре, а тот уже как десять лет прошел свой пик. Никакой проблемы».


Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
10:12
Джошуа: «Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом»
Джошуа: «Я обязан выиграть поединок с Усиком, потому что должен стать бесспорным чемпионом»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 17:49
Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»
Фьюри – о многочисленных оправданиях Уайлдера: «Он бы не смог повести себя иначе»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 16:00
Фьюри: «К поединку с Уайлдером я тренируюсь как скаковая лошадь за 100 миллионов»
Фьюри: «К поединку с Уайлдером я тренируюсь как скаковая лошадь за 100 миллионов»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 14:59
Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Джошуа: «Я элитный боец, а не один из тех мешков, которых нокаутировал Уайлдер»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 14:20
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 12:32

Новости: Бокс

Лобов: «Беринчик – настоящий вызов для меня»
Лобов: «Беринчик – настоящий вызов для меня»
Профессиональный бокс
11:38
Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»
Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»
Профессиональный бокс
11:00
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Профессиональный бокс
10:21
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Профессиональный бокс
10:12
Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
Профессиональный бокс
10:00
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Профессиональный бокс
09:33
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Профессиональный бокс
09:00
Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»
Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»
Профессиональный бокс
08:00
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Профессиональный бокс
07:40
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости