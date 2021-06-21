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Фьюри: «Устрою Уайлдеру взбучку, а затем вырублю еще одного дурачка»

До третьего боя супертяжей осталось 5 недель
Бокс Профессиональный бокс
13:50
Фьюри: «Устрою Уайлдеру взбучку, а затем вырублю еще одного дурачка»
ТАйсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / фото - Fight News

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал предстоящий третий бой против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). В беседе с ESPN британец объяснил, почему не стал выплачивать сопернику отступные.

«Я никогда не рассматривал возможность выплаты Уайлдеру отступных. Я бы никогда не дал Уайлдеру денег, потому что заплатил ему своими кулаками по его лицу. Так что через пять недель я устрою Уайлдеру хорошую взбучку, а затем подерусь с еще одним дурачком и тоже его вырублю. Это значит, что я должен убить двух зайцев одним выстрелом.

Время – это главное. Я никуда не тороплюсь. Я счастлив положением, которое занимаю в своей жизни. Я сосредоточен только на сегодняшнем дне. Я очень взбудоражен боем с Деонтеем Уайлдером. Я жду, когда перееду его, а после этого смогу сконцентрироваться на других поединках».

Уайлдер ранее признал свою вину в поражении от Фьюри во втором бою.

«Цыганский Король» от этого не начал больше уважать соперника.

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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