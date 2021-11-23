Фьюри уже начал поливать дерьмом Усика, но при их личной встрече он был очень уважительным

Нашли в Сети видео, на котором украинец и британец встретились впервые

Фото: Good Word News Самым ожидаемым поединком в супертяжелом весе является бой украинского обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) против чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО). «Цыганский король» уже начал раскручивать поединок, делая громкие заявления в прессе. К примеру, в одном из последних интервью Фьюри пообещал размазать Усика. Мы также очень заинтригованы грядущим мегафайтом (если он, конечно, когда-то состоится) и поэтому не поленились и нашли в Сети видео, на котором Усик и Фьюри впервые встретились лицом к лицу. Как видим, Фьюри вел себя весьма уважительно и, судя по реакциям боксеров, они, максимум, обменялись безобидными шутками, но никак не угрозами нокаутов и т.п. Напомним, бой Усик – Фьюри может стать реальностью во второй половине 2022 года.

Сергей Остапенко