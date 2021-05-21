Фьюри: «Я бы не заплатил Уайлдеру и тысячу долларов. Я расплачусь с ним, надрав ему зад»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Британец вспомнил, какой продукт всегда рекомендовал есть многолетний лидер супертяжелого веса
11:55
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: Action Images
Чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) ожидает третий поединок против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
В преддверии боя «Цыганский король» вспомнил, какой продукт всегда рекомендовал есть экс-чемпион мира Владимир Кличко. Супертяжеловес с тарелкой арбуза рассказал об этом в истории в своем Instagram:
Советский чемпион мира Владимир Кличко всегда говорил есть арбуз. Это очень тебе поможет. Ешь арбуз! Так что я прислушался к его мнению
Со-промоутер Тайсона Боб Арум боится, что Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) может не потянуть Александра Усика (18-0, 13 KO), и мегафайт супертяжелого веса может не состояться.