Фьюри: «Вы можете насс*ть на меня на улице, но я никогда не отрекусь от Бога»

«Цыганский король» признался, что вера вернулся его к нормальной жизни

Тайсон Фьюри / Фото: Las Vegas Review-Journal Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью Daily Mail заявил, что вера в Бога помогла ему вернуться в бокс и заставила его подняться после нокдауна в первом бое с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). Напомним, что 24 июля супертяжеловесы проведут третий поединок.

Люди говорят, что я сам вытащил себя из темноты. Я отвечаю им, что без веры у нас ничего нет. Благодаря вере я поднимаюсь по утрам и поднялся в 12-м раунде первого боя с Уайлдером, когда он отключил меня. Благодаря вере я из человека, которого люди любили ненавидеть, стал тем, кого любят любить. Вы можете лишить меня всего: моих достижений, чемпионства, денег, даже моей жены и семьи. Можете даже унизить на улице, насс*в на меня. Но я никогда не отрекусь от Бога. Напомним, что Фьюри также рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры. И нет, к эскорт услугам британец возвращаться не планирует.

Олег Шумейко-младший