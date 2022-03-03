Фьюри: «Я бы наглухо нокаутировал Усика и порвал бы на кусочки»

Британец отреагировал на готовность украинца подраться с ним на голых кулаках

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) прокомментировал высказывание обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO), заявившего, что он готов подраться с ним на улице на голых кулаках.

«Цыганского Короля» цитирует портал mirror.co.uk:

«Этот бой не продлился бы слишком долго, потому что он карлик в сравнении со мной. Я бы наглухо нокаутировал его и порвал бы на кусочки. В любом случае это бы не сработало, потому что это не боксерский ринг, где он может делать свои мелкие движения и весь вечер убегать. Я бы схватил его, разбил бы ему лицо и ударил бы головой о канвас – бум! Хватит говорить об этом, потому что в данный момент он в кризисной ситуации. Сейчас не время обсуждать бои на голых кулаках. Но когда он вернется, пусть придет и увидится со мной».

Тайсон Фьюри рассказал о несостоявшихся переговорах с Александром Усиком.