Фьюри: «Я нокаутирую Уайта, сделаю это правой рукой»
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что нокаутирует Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) мощным ударом справа.
«Я нокаутирую Уайта, сделаю это правой рукой. Это будет хороший бой, пока он не закончится. Уайт пойдет вперед, он будет готов зарубиться. Он будет выбрасывать мощные свинги, но не попадет. А затем моя правая рука сдетонирует и отправит его в глухой нокаут. Это будет как в бою с Уайлдером.
Я не думаю, что Уайлдер когда-то избегал Уайта. Не тупите – Уайлдер бы насквозь прошил своим кулаком лицо Уайта. Кто его когда-нибудь избегал? Я таких не знаю. Дэвид Аллен дрался с ним, имея за плечами около восьми боев. Уайт ничего с ним не сделал. Он попытался его перебоксировать, поскольку не мог ушатать.
Дерек Чисора его не избегал. Кто тогда? Ему предлагали реванш с Джошуа, бои с Энди Руисом и Луисом Ортисом, но он отказался. Уайт даже не захотел драться с Отто Валлином. Поэтому если кто-то кого-то избегает, так это Уайт всех остальных».
Тайсон Фьюри резко высказался в адрес Диллиана Уайта.