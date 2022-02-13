Фьюри: «Я нокаутирую Уайта, сделаю это правой рукой»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions заявил, что нокаутирует Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) мощным ударом справа.

Я не думаю, что Уайлдер когда-то избегал Уайта. Не тупите – Уайлдер бы насквозь прошил своим кулаком лицо Уайта. Кто его когда-нибудь избегал? Я таких не знаю. Дэвид Аллен дрался с ним, имея за плечами около восьми боев. Уайт ничего с ним не сделал. Он попытался его перебоксировать, поскольку не мог ушатать.

Дерек Чисора его не избегал. Кто тогда? Ему предлагали реванш с Джошуа, бои с Энди Руисом и Луисом Ортисом, но он отказался. Уайт даже не захотел драться с Отто Валлином. Поэтому если кто-то кого-то избегает, так это Уайт всех остальных».