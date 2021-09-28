Хирн не видит Уайлдера в топ-4 лучших супертяжеловесов
Уайлдер: «Я просто хочу надрать Фьюри задницу. Я кровью верну свое»
Бывший чемпион мира намерен взять реванш у «Цыганского короля»
28 сентября 17:41
Деонтей Уайлдер / Фото - boxingscene.comЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) высказался о предстоящем бое с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Цитирует Уайлдера boxingscene.com.
«Я просто хочу надрать ему задницу. Все просто. Просто надрать задницу. Я кровью верну свое. Это зависит от меня. Приходите 9 октября, я отомщу. Око за око, вот чего я с нетерпением жду».
Поединок Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, однако его перенесли из-за COVID-19 у «Цыганского короля».
Ранее Уайлдер назвал Фьюри мошенником.