Гарсия: «Фанаты заставляют меня добиваться боя против Прогрейса»

Майки Гарсия / Фото: EssentiallySports

Бывший чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) считает, что его бой против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) вызовет большой ажиотаж среди боксерских фанатов:

Мой возможный бой с Прогрейсом взволновал всех фанатов. Если поклонники хотят его видеть, это заставляет нас еще больше добиваться этого поединка.

Прогрейс потерял свой титул в тяжелом и близком решении против Тейлора, который сейчас является чемпионом. Реджис всегда выходит воевать. У него очень агрессивный стиль и активные бои.

Он знает, что победа может подтолкнуть его к еще одному титульному бою, возможно, к реваншу с Тейлором или к смене весовой категории».