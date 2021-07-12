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Гарсия: «Фанаты заставляют меня добиваться боя против Прогрейса»

Поединок пройдет в рамках первого полусреднего веса
Бокс Профессиональный бокс
18:29
Гарсия: «Фанаты заставляют меня добиваться боя против Прогрейса»
Майки Гарсия / Фото: EssentiallySports

Бывший чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) считает, что его бой против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) вызовет большой ажиотаж среди боксерских фанатов:

«Нет ничего хуже, чем драться, когда фанаты болтают о том, что не любят соперника, не одобряют его. Это не круто.

Мой возможный бой с Прогрейсом взволновал всех фанатов. Если поклонники хотят его видеть, это заставляет нас еще больше добиваться этого поединка.

Прогрейс потерял свой титул в тяжелом и близком решении против Тейлора, который сейчас является чемпионом. Реджис всегда выходит воевать. У него очень агрессивный стиль и активные бои.

Он знает, что победа может подтолкнуть его к еще одному титульному бою, возможно, к реваншу с Тейлором или к смене весовой категории».


Единственное поражение в карьере Гарсия потерпел от Эррола Спенса. Тогда он неожиданно поднялся из легкого веса в полусредний. Теперь же Майки намерен выступать в пограничной категории между этими двумя – первом полусреднем весе.

Ранее Прогрейс признался, что также заинтересован в бою против Гарсии.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Майки Гарсия Реджис Прогрейс

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