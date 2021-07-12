Гарсия: «Фанаты заставляют меня добиваться боя против Прогрейса»
Бывший чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) считает, что его бой против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) вызовет большой ажиотаж среди боксерских фанатов:
«Нет ничего хуже, чем драться, когда фанаты болтают о том, что не любят соперника, не одобряют его. Это не круто.
Мой возможный бой с Прогрейсом взволновал всех фанатов. Если поклонники хотят его видеть, это заставляет нас еще больше добиваться этого поединка.
Прогрейс потерял свой титул в тяжелом и близком решении против Тейлора, который сейчас является чемпионом. Реджис всегда выходит воевать. У него очень агрессивный стиль и активные бои.
Он знает, что победа может подтолкнуть его к еще одному титульному бою, возможно, к реваншу с Тейлором или к смене весовой категории».
Единственное поражение в карьере Гарсия потерпел от Эррола Спенса. Тогда он неожиданно поднялся из легкого веса в полусредний. Теперь же Майки намерен выступать в пограничной категории между этими двумя – первом полусреднем весе.
Ранее Прогрейс признался, что также заинтересован в бою против Гарсии.
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