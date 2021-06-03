Гарсия: «Я не уверен, сможет ли Тейлор победить Кроуфорда. Лучше, чтобы Лопес поднялся к нему»

«Майки» уверен, что Джош и Теофимо подходят друг другу





Майки Гарсия / Фото: Premier Boxing Champions

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Анхель Гарсия (40-1, 30 КО) объяснил, почему у абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе британца Джоша Тейлора (18-0, 13 КО) больше шансов победить владельца всех поясов в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) чем чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО). Слова «Майки» приводит портал ringnews24.com.



«Я не уверен, сможет ли Тейлор победить Теренса Кроуфорда. Кроуфорд – сильный боксер, очень талантливый, умный и хитрый. Не знаю, способен ли Джош с ним справиться, но в первом полусреднем весе он абсолютный чемпион мира и нельзя сомневаться в его статусе. Думаю, что для Тейлора лучше, чтобы Теофимо Лопес поднялся к нему. Это будет интересный бой, поскольку они хорошо подходят друг другу по стилю. Также Теофимо не единжды говорил, что планирует в скором времени сменить вес. С другой стороны, с кем бы Тейлор не боксировал, нас ждет интрига. Каждый из этих парней – непобедимый чемпион в своем весе».

Напомним, ранее Тейлор заявил, что намерен стать абсолютным чемпионом и в полусреднем весе.