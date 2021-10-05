Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Гассиев: «Усик классно себя показал с Джошуа – он в тройке лучших супертяжей мира»
Экс-соперник украинца поделился мнением о победе Александра
08:23
Джошуа и Усик / Фото: boxingscene.com
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) прокомментировал победу новоявленного чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика
(19-0, 13 KO) над Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я смотрел бой Саши. Поздравляю его с победой. Он очень классно себя показал, отработал на 100 процентов, выиграл, и я думаю, что сейчас он в тройке лучших супертяжеловесов в мире. Там уже все зависит от того, кому какой боксер больше нравится, но в тройке сильнейших он сейчас точно. Время покажет, кто с кем как отбоксирует, потому что бой на бой не приходится. Это дело случая.
Напомним, что в рейтинге P4P по версии The Ring и DAZN Усик располагается на втором месте.