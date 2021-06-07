Генереальный директор Mayweather Promotions рассказал, кто сможет остановить Альвареса
Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби уверен, что лидер pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) не сможет победить обладателя чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (21-0, 12 KO), который стоит на пути мексиканца к званию абсолютного чемпиона.
Слова Эллерби приводит boxingnews24.com:
Он не сможет побить Калеба, поскольку Калеб обладает всем нужным инструментом для победы, поверьте мне. То, что вы до этого видели от Калеба Планта, было лишь беглым взглядом.
Каждый способен прыгнуть выше своей головы в зависимости от оппонента, с которым он дерется. Но когда боец получает возможность выйти на большую сцену против громкого имени, то здесь уже все решают стили.
У Планта есть все необходимое, чтобы побить Канело, абсолютно все. Люди говорят, что у него нет удара, но он умеет бить. Он феноменальный боксер, владеющий потрясающими защитными навыками, и что самое важное – он думает в ринге. Многие всегда недооценивают подобного рода вещи, а я же считаю, что это одно из его ключевых преимуществ в бою с Канело.
Напомним, что промоутер мексиканца Эдди Хирн рассказал, когда и где следует ожидать поединок за звание «абсолюта» в суперсреднем весе.
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