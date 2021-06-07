Генереальный директор Mayweather Promotions рассказал, кто сможет остановить Альвареса

Сауль Альварес / Фото: mmaindia.com

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби уверен, что лидер pound-for-pound Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) не сможет победить обладателя чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе Калеба Планта (21-0, 12 KO), который стоит на пути мексиканца к званию абсолютного чемпиона.



Слова Эллерби приводит boxingnews24.com:

Каждый способен прыгнуть выше своей головы в зависимости от оппонента, с которым он дерется. Но когда боец получает возможность выйти на большую сцену против громкого имени, то здесь уже все решают стили.

У Планта есть все необходимое, чтобы побить Канело, абсолютно все. Люди говорят, что у него нет удара, но он умеет бить. Он феноменальный боксер, владеющий потрясающими защитными навыками, и что самое важное – он думает в ринге. Многие всегда недооценивают подобного рода вещи, а я же считаю, что это одно из его ключевых преимуществ в бою с Канело.