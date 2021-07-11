Генсек Федерации бокса России: «Весь мир ждет реванша Усик – Гассиев»

Функционер считает, что боксеры подерутся за объединение поясов

Усик и Гассиев / фото - Getty Images

Генеральный секретарь Федерации бокса Российской Федерации Кирилл Щекутьев поделился мнением о возможном реванше бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (27-1, 20 КО). Функционер считает, что боксеры могут оспорить пояс в хэвивейте.

«Мы все ждем, когда Мурат вернет себе пояса чемпиона мира. Думаю, что с каждым его боем он все ближе к этому возвращению. Весь мир ждет реванш между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в супертяжелом весе. Поэтому, я думаю, что к тому моменту, когда Мурат будет на стадии завоевания одного пояса, а Усик будет владеть другим, бой случится».

Недавно стал известен следующий соперник Гассиева. До уровня украинца пока очень далеко.