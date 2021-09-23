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Глава Top Rank: «Усик отличный боец, но Фьюри побьет любого супертяжеловеса в мире»

Боб Арум хорошо относится к украинцу
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Глава Top Rank: «Усик отличный боец, но Фьюри побьет любого супертяжеловеса в мире»
Фото: Ring Magazine

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением об украинском супертяжеловесе Александре Усике (18-0, 13 КО).

В частности, Арум заявил, что Усик – прекрасный боксер, однако он не справится с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова промоутера приводит BoxingScene:

«Я не могу говорить от имени Тайсона, но я обязательно буду смотреть бой Джошуа против Усика.

Я очень хорошо знаю Усика, потому что он лучший друг Василия Ломаченко. Он замечательный молодой человек и отличный боец.

Но я говорил это раньше, и повторю эту мысль – Тайсон Фьюри побьет любого супертяжеловеса в мире».

Как бы там ни было, перед тем как встретиться с Фьюри, Усику необходимо 25 сентября победить Энтони Джошуа.

В предстоящем мегафайте «Цыганский король» будет болеть за своего соотечественника Джошуа, однако у него исключительно корыстные мотивы.

Ранее Боб Арум рассказал, почему отказался от идеи подписания Усика в свою промоутерскую компанию.

Сергей Остапенко
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Теги

Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри

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