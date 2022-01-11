Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»
Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук высказался о перспективах Александра Усика (19-0, 13 КО) как абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
«Мы знаем Александра Усика, как уникального боксера. Без преувеличений. Это человек, который стал олимпийским чемпионом, становился чемпионом мира. Это боксер, который объединил все титулы в рамках Суперсерии и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте. Очень много людей не ожидало и не верило, что Александр сможет победить такую мега звезду супертяжелого веса, такого атлетичного и огромного, по сравнению с Александром боксера, как Энтони Джошуа.
Но Усик благодаря своей технической базе и боксерской храбрости делает невероятные вещи. Он очень сильный психологически и может завоевать титул WBC в супертяжах. Я в его возможностях и потенциале не сомневаюсь. Правда, это будет очень непросто.
Тайсон Фьюри – очень подвижен для своих габаритов, является очень техничным и интеллектуальным бойцом. В техническом плане, на мой взгляд, он гораздо сложнее чем Энтони Джошуа. У него нет поражений. В ринге он психологически и морально стабильнее, чем Джошуа – это факт. Он умеет приспосабливаться к любому из боксеров. Ну и, естественно, у них с Александром большая разница в антропометрии.
Конечно, мы будем болеть за Александра, он имеет все шансы победить. Но в бою с Фьюри, я бы сказал, они – 50/50. Надеюсь, что мы получим впервые в истории мирового бокса двукратного абсолютного чемпиона мира. Это было бы великолепно для Украины».
Напомним, Ковальчук также рассказал как Виталий Кличко спас WBC.