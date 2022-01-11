Глава WBC Ukraine: «В бою с Фьюри шансы Усика 50/50»

Александр Усик / Фото: WBSS

Президент WBC Ukraine Николай Ковальчук высказался о перспективах Александра Усика (19-0, 13 КО) как абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.



Но Усик благодаря своей технической базе и боксерской храбрости делает невероятные вещи. Он очень сильный психологически и может завоевать титул WBC в супертяжах. Я в его возможностях и потенциале не сомневаюсь. Правда, это будет очень непросто.

Тайсон Фьюри – очень подвижен для своих габаритов, является очень техничным и интеллектуальным бойцом. В техническом плане, на мой взгляд, он гораздо сложнее чем Энтони Джошуа. У него нет поражений. В ринге он психологически и морально стабильнее, чем Джошуа – это факт. Он умеет приспосабливаться к любому из боксеров. Ну и, естественно, у них с Александром большая разница в антропометрии.

Конечно, мы будем болеть за Александра, он имеет все шансы победить. Но в бою с Фьюри, я бы сказал, они – 50/50. Надеюсь, что мы получим впервые в истории мирового бокса двукратного абсолютного чемпиона мира. Это было бы великолепно для Украины».