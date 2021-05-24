Главред The Ring: «Спенсу придется провести дисциплинированный бой, чтобы побить Пакьяо»

Даг Фишер высказался об организации поединка между американцем и филиппинцем

Мэнни Пакьяо / фото - boxingnewsonline.net

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки об организации поединка звездных бойцов полусреднего веса (до 66.7 кг), американца Эррола Спенса-младшего (27-0-0, 21 KO) и филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO).

По мнению Фишера, Спенсу, несмотря на статус явного фаворита, все-таки придется попотеть в бою.

«Пакьяо 42, и он не выступал два года, однако он понимает, на что подписался. Если он хочет, чтобы, наконец, уйти на пенсию, к ч*ртям улететь в нокаут – пусть так. Он определенно не первый великий боец, который так поступил. Очевидно, что я поставлю на Спенса, но я считаю, что ему придется провести дисциплинированный бой, чтобы измотать и переиграть будущего члена «Зала славы». Пакьяо же бросает вызов не только Спенсу, но и возрасту».

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) выразил восторг относительно Мэнни Пакьяо, который в 42 года продолжает выступать на профессиональном уровне.