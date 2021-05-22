Главред The Ring: «Усик не представляет физической угрозы для Джошуа, но проблемы доставит»

Александр Усик / фото - Getty Images

Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки о шансах украинского претендента на титулы в супертяжелом весе Александра Усика (18-0-0, 13 KO) в бою против действующего чемпиона WBA/IBF/WBO, британца Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO).

Однако, стоит отметить, что Джошуа еще не встречался с настолько умелым, креативным и мобильным супертяжеловесом как Усик. Да, украинская звезда не представляет физической угрозы, но проблемы, определенно, доставит. Посмотрим, сможет ли Энтони быть последовательным в преследовании и донесет ли тяжелый удар, как это сделал Канело в бою против Сондерса».