Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Главред The Ring: «Усик не представляет физической угрозы для Джошуа, но проблемы доставит»
Даг Фишер высказался о шансах украинского претендента в бою против британца
22 мая 19:30
Александр Усик / фото - Getty Images
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался в рамках своей еженедельной колонки о шансах украинского претендента на титулы в супертяжелом весе Александра Усика (18-0-0, 13 KO) в бою против действующего чемпиона WBA/IBF/WBO, британца Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO).
«Усик – реальный соперник для Джошуа, но я все-таки предпочту действующего объединенного чемпиона. Он не просто от природы больше, он опасно бьет и отлично двигается для своих габаритов. К тому же, у него быстрые руки.
Однако, стоит отметить, что Джошуа еще не встречался с настолько умелым, креативным и мобильным супертяжеловесом как Усик. Да, украинская звезда не представляет физической угрозы, но проблемы, определенно, доставит. Посмотрим, сможет ли Энтони быть последовательным в преследовании и донесет ли тяжелый удар, как это сделал Канело в бою против Сондерса».
Александр Красюк объяснил детали организации боя Александра Усика против Энтони Джошуа.