Арум – о будущем Рамиреса: «У него впереди еще долгая карьера»
Главред The Ring: «В первых семи раундах Тейлор и Рамирес показали бокс мирового уровня»
Даг Фишер высказался о прошедшем поединке между британцем и американцем
21:55
Джош Тейлор и Хосе Рамирес / фото - boxingscene.com
Главный редактор издания The Ring Даг Фишер высказался о прошедшем на минувших выходных в Лас-Вегасе поединке за звание абсолютного чемпиона первого полусреднего веса (до 63.5 кг) между британцем Джошем Тейлором (18-0-0, 13 KO) и американцем Хосе Рамиресом (26-1-0, 17 KO).
«Да, я поддерживаю результат, поединок получился близким. Мужество и решительность Рамиреса смогли составить конкуренцию всем качествам Тейлора, скорость и расчет которого привели к двум настоящим нокдаунам, сделавшим разницу для меня. Однако у меня нет проблем с теми, кто отдал Тейлору семь или восемь раундов. Я смотрел бой рядом с группой поддержки Рамиреса, и это вполне могло повлиять на меня.
Первые семь раундов поединка выдались достаточно напряженными и драматичными, чтобы претендовать на бокс мирового класса. Хотя я и не согласен с мнением, что Тейлор полностью захватил контроль после второго нокдауна».
Боб Арум оценил перспективы Хосе Рамиреса после поражения Джошу Тейлору.
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