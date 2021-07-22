Головкин и Мурата вряд ли проведут промежуточные бои перед унификацией в декабре

Команды боксеров планировали провести промежуточные поединки в августе или сентябре



Геннадий Головкин / фото - skysports.com

Как сообщает издание World Boxing News, чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО) вряд ли будут проводить промежуточные бои перед их унификацией, запланированной на 28 декабря в Японии.

«Это выглядит маловероятно, учитывая, что бойцы должны быть здоровыми в декабре, и никто не хочет получить рассечение или травму».

Сообщается, что команды боксеров планировали провести промежуточные поединки в августе или сентябре, однако из-за нехватки времени и отсутствия энтузиазма со стороны стримингового сервиса DAZN, у которого подписан эксклюзивный контракт с Головкиным, они, скорее всего, откажутся от данного плана и сосредоточатся на унификации.

Источник также рассказал, что DAZN был готов устроить Головкину летом бой с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО), однако команда Геннадия не проявила интереса к этому поединку и решила сфокусироваться на унификации с Муратой.

Два чемпиона мира из Англии отказались драться с Головкиным.