Головкин – о бое с Муратой: «Это самый главный бой для меня»

Геннадий Головкин / Фото: CBS Sports

Чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО).



На каждом этапе карьеры каждый поединок считается главным. На данный момент я считаю, что это самый главный бой для меня. Я полностью сфокусирован на нем, нацелен на этот поединок и рад за всех болельщиков бокса, которые смогут посмотреть этот бой».