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Головкин – о бое с Муратой: «Это самый главный бой для меня»
GGG заявил об огромном уважении к сопернику
09:48
Геннадий Головкин / Фото: CBS Sports
Чемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой
(16-2, 13 КО).
«На этот бой меня побудило много факторов. Во-первых, Мурата является суперчемпионом по версии WBA, в прошлом – олимпийским чемпионом. Скажем громко, что он является героем для Японии. Я испытываю к нему огромное уважение как к спортсмену и человеку, ведь знаю его лично. Это большой бой и вообще большое событие для всего бокса.
На каждом этапе карьеры каждый поединок считается главным. На данный момент я считаю, что это самый главный бой для меня. Я полностью сфокусирован на нем, нацелен на этот поединок и рад за всех болельщиков бокса, которые смогут посмотреть этот бой».
Напомним, бой Головкина и Мураты состоится 29 декабря в Японии.
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