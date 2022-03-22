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Головкин – о третьем бое с Альваресом: «Это не профессионально и слишком низко»

Казахстанец утверждает, что у него нет плохих отношений с мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Головкин – о третьем бое с Альваресом: «Это не профессионально и слишком низко»
Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) утверждает, что у него нет плохих отношений с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO), как это утверждает Канело.

GGG цитирует boxingscene.com:

«Во-первых, с моей стороны нет ничего плохого по отношению к Альваресу. Я не принимаю все его слова на мой счет. Комментируя наше противостояние, он говорит, что это все личное.

Где он был после нашего второго боя? Почему он нагнетает все это сейчас? Это не профессионально и слишком низко, когда боец так описывает свой подход к бою».

Геннадий Головкин заявил, что знает секрет победы над Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
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Теги

Геннадий Головкин Сауль Альварес

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