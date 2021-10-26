Гвоздик: «Анатолий Ломаченко дал мне множество хороших советов и помогал в течение карьеры»

Александр также отметил, что Василий показал ему, что при должной работе все в жизни возможно





Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS рассказал о своем отношении к Василию и Анатолию Ломаченко.



«Усик и Ломаченко очень мне помогли в карьере. Особенно много помог отец Василия. Он дал мне множество хороших советов и помогал в течение карьеры. Также я наблюдал за Василием. Безусловно, у нас разные стили и габариты, но он показал мне, что все возможно. Просто тебе нужно поднять свою задницу и поработать».

Напомним, Гвоздик также рассказал, сколько лет Ломаченко еще будет боксировать.