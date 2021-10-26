Херринг планирует либо завершить карьеру, либо подняться к Ломаченко
Гвоздик: «Анатолий Ломаченко дал мне множество хороших советов и помогал в течение карьеры»
Александр также отметил, что Василий показал ему, что при должной работе все в жизни возможно
11:39
Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS
рассказал о своем отношении к Василию и Анатолию Ломаченко.
«Усик и Ломаченко очень мне помогли в карьере. Особенно много помог отец Василия. Он дал мне множество хороших советов и помогал в течение карьеры. Также я наблюдал за Василием. Безусловно, у нас разные стили и габариты, но он показал мне, что все возможно. Просто тебе нужно поднять свою задницу и поработать».
Напомним, Гвоздик также рассказал, сколько лет Ломаченко еще будет боксировать.
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