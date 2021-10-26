Гвоздик: «Ломаченко стареет. Василий, возможно, проведет еще 2-4 боя»

Александр также отметил, что после боя Лопеса против Камбососа станет яснее, кокой будет реванш Теофимо с «Хай-Тэком»

Александр Гвоздик / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS высказался о возможном реванше между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом легкого дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).



«Здесь есть две стороны. С одной, Теофимо сейчас на своем пике, а Ломаченко стареет. Я не думаю, что Василий проведет еще много боев. Возможно, еще 2-4. Он будет драться еще несколько лет.

При этом, я не могу сказать, что у Теофимо есть психологические проблемы, но сложно, когда в 22 года или около того на твои плечи падает большая слава. Тяжело выдержать этот груз. Я не знаю. Будет интересно посмотреть бой Лопеса против Джорджа Камбососа, а затем мы выясним, как он, вероятно, может подраться в реванше с Ломаченко».

Напомним, Ломаченко 11 декабря в США проведет бой с Ричардом Комми.



