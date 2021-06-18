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Гвоздик: «Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе»

Экс-чемпион мира – о предстоящем поединке своего соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
08:54
Гвоздик: «Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе»
Александр Гвоздик / Фото - thesportsgeek
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире Instagram-паблика BoxingTime.ua прокомментировал предстоящий поединок между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

«В тренировочном лагере Ломаченко работает по стандартной схеме, там отличные спарринг-партнеры – 3 небитых проспекта. Все огромные, ростом с меня. Лагерь проходит отлично. Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе. Но, в то же время, этот поединок для Васи как лакмусовая бумажка в отношении того, где он находится на сегодняшний день в боксе и есть ли у него право оспаривать титулы, которыми на данный момент владеет Лопес. Думаю, ему нужно разобрать Накатани по запчастям. Честно говоря, я не вижу, что его может остановить это сделать. Они боксеры абсолютно разного плана. Но нужно учитывать, что Накатани – крутой. Вася на той стадии, когда он не набирает. Плюс травмы. Если все будет хорошо, то Вася должен разбирать по запчастям и потом требовать реванш у Лопеса – к чему все и идет, как мне кажется. Если Вася это не сделает, тогда я даже не знаю. Нужно будет думать, что делать дальше. Может, не завершение карьеры, а поиск каких-то денежных поединков. Или нужно будет прыгать куда-то по весовым категориям».


Напомним, поединок Ломаченко – Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани Александр Гвоздик

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