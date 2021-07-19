Гвоздик: «Для Васи не важны деньги в реванше с Лопесом, ведь задето его эго»

Ломаченко и Лопес / Фото: boxingnewsonline.net

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) заслужил реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Ломаченко очень нужен реванш с Лопесом, это то, что его мотивирует тренироваться тяжело в зале. Думаю, что он пошел бы на этот бой бесплатно, здесь задето личное, его эго. Он пойдет на любые условия. Думаю, Лопесы все же играют, не думаю, что они хотят этого поединка.