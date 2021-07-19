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Гвоздик: «Для Васи не важны деньги в реванше с Лопесом, ведь задето его эго»

Александр считает, что Лома для второго поединка с абсолютным чемпионом пойдет на любые условия
Бокс Профессиональный бокс
15:06
Гвоздик: «Для Васи не важны деньги в реванше с Лопесом, ведь задето его эго»
Ломаченко и Лопес / Фото: boxingnewsonline.net

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) считает, что легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) заслужил реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):

После победы над Накатани Вася вправе требовать реванш с Лопесом по моральным критериям. 

Ломаченко очень нужен реванш с Лопесом, это то, что его мотивирует тренироваться тяжело в зале. Думаю, что он пошел бы на этот бой бесплатно, здесь задето личное, его эго. Он пойдет на любые условия. Думаю, Лопесы все же играют, не думаю, что они хотят этого поединка.

Напомним, что Лопес также может провести поединок с обладателем пояса WBC.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Теофимо Лопес Александр Гвоздик

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