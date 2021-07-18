Гвоздик прокомментировал поединок Ломаченко с Накатани
Гвоздик готов возобновить карьеру: «Жирную точку я бы еще не ставил»
Украинец ждет интересного предложения
10:20
Александр Гвоздик / фото - fightnews.info
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик во время прямого эфира на MEGOGO в очередной раз намекнул, что готов возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит интересное предложение.
«Последнее слово в карьере хотелось бы сказать не так. Но вмешались внешние факторы, в первую очередь - ситуация с коронавирусом. Мне сегодня уже не 20 лет. Я посоветовался со своей семьей, со своей супругой, и мы приняли такое решение. Сказать, что это окончательное решение, скорее всего, да, но жирную точку я бы еще не ставил.
Все говорят, что хотели бы возвращения, но конкретных предложений никто не делал. Мой номер телефона все знают, можно поговорить. С боксом я не заканчивал и, надеюсь, никогда не закончу. Соревновательный бокс - да, обычный - планирую заниматься этим всю жизнь. По поводу слов Боба Арума - это не более, чем слова. Я делал какие-то попытки в соцсетях эту ситуацию оживить, но лично со мной никто не связывался, дальше разговоров не зашло. Если зайдет, я рассмотрю».
Александр Гвоздик прокомментировал поединок Ломаченко с Накатани.
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