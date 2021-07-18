Гвоздик готов возобновить карьеру: «Жирную точку я бы еще не ставил»

Александр Гвоздик / фото - fightnews.info

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик во время прямого эфира на MEGOGO в очередной раз намекнул, что готов возобновить профессиональную карьеру, если ему поступит интересное предложение.

Все говорят, что хотели бы возвращения, но конкретных предложений никто не делал. Мой номер телефона все знают, можно поговорить. С боксом я не заканчивал и, надеюсь, никогда не закончу. Соревновательный бокс - да, обычный - планирую заниматься этим всю жизнь. По поводу слов Боба Арума - это не более, чем слова. Я делал какие-то попытки в соцсетях эту ситуацию оживить, но лично со мной никто не связывался, дальше разговоров не зашло. Если зайдет, я рассмотрю».