Гвоздик: «Может быть, пришло время вернуться»

Украинец ждет лишь интересного предложения

Александр Гвоздик / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью Fight Hub TV заявил, что все еще может вернуться в ринг, если получит интересное предложение.

«Мне было отнюдь не просто принять решение о завершении карьеры. Не было такого, что я проснулся утром и подумал, что, возможно, пришло время уйти. Нет, это было не так. Сошлись несколько моментов: мое поражение, СOVID, отсутствие боев, достойных гонораров и так далее. Я просто принял такое решение. Возможно, сейчас стало лучше. Может быть, пришло время вернуться. Но я не говорю, что возвращаюсь. Послушайте, я тренируюсь, и если появится что-то интересное, то почему бы и нет? Конечно, я открыт».

Александр Гвоздик доволен тем уровнем популярности, который у него есть в данный момент.