Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент

Александр Гвоздик / фото - MIKEY WILLIAMS

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube каналу USACHEV TV назвал имя боксера, которого считает лучшим в своем дивизионе.

Хотя я не сказал, что он лучше как боксер, чем Дима Бивол. Их бой я бы с удовольствием посмотрел – это интересно. Но по заслуженности сегодня это, конечно, Артур Бетербиев. Я не говорил, что в их поединке считал бы фаворитом Бивола. Я говорил наоборот, что для меня фаворитом был бы Бетербиев».