Гвоздик составил топ-5 лучших боксеров 2021 года. Ломаченко нет в списке
Гвоздик назвал имя лучшего полутяжеловеса в мире на данный момент
Экс-чемпион мира проиграл ему свой пояс в очном противостоянии
31 декабря 2021г. 14:57
Александр Гвоздик / фото - MIKEY WILLIAMS
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube каналу USACHEV TV назвал имя боксера, которого считает лучшим в своем дивизионе.
«Тут, наверно, все просто. Надо смотреть на оппозицию, на количество поясов, на то, насколько боксер активный. Конечно, в этом плане тут без вопросов на сегодняшний день лучший Артур Бетербиев.
Хотя я не сказал, что он лучше как боксер, чем Дима Бивол. Их бой я бы с удовольствием посмотрел – это интересно. Но по заслуженности сегодня это, конечно, Артур Бетербиев. Я не говорил, что в их поединке считал бы фаворитом Бивола. Я говорил наоборот, что для меня фаворитом был бы Бетербиев».
Напомним, Тедди Атлас призывает поскорее организовать бой Бетербиев – Канело.