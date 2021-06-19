Гвоздик: «Не верю, что Беринчик ворвется на Олимп. Он не составит конкуренцию тому же Лопесу»

Александр считает, что Денису нужно проводить поединки в США

Александр Гвоздик / Фото: Facebook боксера Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнение о возможном развитие карьеры украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).

Гвоздика цитирует Instagram аккаунт goldeboxing.ua: Верю ли я, что Денис сейчас ворвется на олимп – нет. Без обид, говорю, как есть. Из Украины-то выедет, но я не вижу возможности ему конкурировать с тем же Лопесом. Я не вижу его победителем в этом бою. Может, ему что-то надо поменять, провести пару боев в Америке, серьезно подойти к этому. Тогда это станет возможным. А на сегодня я не вижу возможностей. Напомним, что Гвоздик также поделился мнением о предстоящем кулачном бое между украинским легковесом Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО) и бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым.

Олег Шумейко-младший