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Гвоздик: «Ожидал, что в поединке Васи с Накатани будет интрига, но Лома просто выше классом»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе не ждал, что «Хай-Тек» будет так хорош
Бокс Профессиональный бокс
14:54
Гвоздик: «Ожидал, что в поединке Васи с Накатани будет интрига, но Лома просто выше классом»
Накатани и Ломаченко / Фото: ESPN

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) поделился мнением о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над японским легковесом Масайоши Накатани (19-2, 13 KO). 

Думаю, это был Лома, которого мы привыкли видеть. Честно признаться, такого перфоманса я от Васи не ожидал. Не думал, что в этом бою будет интрига, потому что стиль Накатани... Вася просто выше классом. Да, японец высокий, идет вперед. Вася сделал именно то, что он должен был сделать в этом бою.  

Мне очень понравилось, потому что за всю Васину профи карьеру мы видели боксера, который работает с первого раунда. Васе это было нужно, он это сделал.

А насчет того, что Накатани был низкого уровня – посмотрите его бои с Лопесом, Вердехо. Это топовые боксеры. И что с ним сделал Вася – какие еще могут быть вопросы?

Гонорары Ломаченко и Накатани за поединок.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Гвоздик Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко

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