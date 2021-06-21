Гвоздик: «Усик может сильно бить, но тогда придется пожертвовать другими качествами»

Тяжеловес уверен, что другой стиль бокса неудобен для украинца

Александр Усик / Фото: a-usyk.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) заверил в эфире BoxingTime.ua в Instagram, что супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) обладает сильным ударом, но просто этим не пользуется. Отметим, что Гвоздик не верит, что Усику в поединке с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) отдадут победу решением судей.



Посмотрите, сколько у Усика нокаутов и какой у него процент нокаутов. У него не хуже процент нокаутов, чем у Головкина. Саня может ударить, но не сильно этим пользуется. Ему не нужно этим пользоваться, потому что он будет жертвовать какими-то другими своими качествами.

Усик раскрыл свой главный секрет, а после поддался критике собственных фанатов.