Гвоздик: «Усик в реванше может и нокаутировать Джошуа»
Бывший обладатель титула в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился прогнозом на реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Мне кажется, во многом все будет зависеть от Джошуа. Я считаю, что у него есть моральный надлом. Он рассказывает, что хочет причинять боль, а не просто выиграть, но это слова. Это очень смелый прогноз, но, скорее всего, я бы поставил на Сашу, однако, наверное, в более тяжелом бою.
Я думаю, что Джошуа соберется и будет пытаться делать то, что ему нужно было делать в первом бою: больше навязывать драку, лезть куда-то. Но и Саша уже почувствовал себя в супертяжах. Сегодня можно четко сказать, что Саша понимает, с чем ему придется там драться. После боев с Уизерспуном и Чисорой еще был такой вопрос, а сейчас, думаю, Саша может там полностью комфортно себя чувствовать, потому что Джошуа – это real deal (достойный соперник). Поэтому думаю, что бой будет ближе, но все-таки склонился бы к Саше. Может быть и так, и так.
Усик может и нокаутировать Джошуа. В первом бою ему, грубо говоря, не хватило 10 секунд, чтобы это сделать. Что мешает ему это повторить в реванше? Ничего.
Напомним, что рассматривается три места для организации второго боя супертяжей.
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