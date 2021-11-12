Гвоздик: «Усик в реванше может и нокаутировать Джошуа»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Бывший обладатель титула в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился прогнозом на реванш Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):



Я думаю, что Джошуа соберется и будет пытаться делать то, что ему нужно было делать в первом бою: больше навязывать драку, лезть куда-то. Но и Саша уже почувствовал себя в супертяжах. Сегодня можно четко сказать, что Саша понимает, с чем ему придется там драться. После боев с Уизерспуном и Чисорой еще был такой вопрос, а сейчас, думаю, Саша может там полностью комфортно себя чувствовать, потому что Джошуа – это real deal (достойный соперник). Поэтому думаю, что бой будет ближе, но все-таки склонился бы к Саше. Может быть и так, и так.

Усик может и нокаутировать Джошуа. В первом бою ему, грубо говоря, не хватило 10 секунд, чтобы это сделать. Что мешает ему это повторить в реванше? Ничего.