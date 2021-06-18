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Гвоздик: «Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал»

Экс-чемпион WBC считает, что во всем виноваты деньги

Бокс Профессиональный бокс
12:58
Гвоздик: «Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал»
Александр Гвоздик / Фото - csn-tv.ru
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в прямом эфире Instagram-паблика BoxingTime.ua поделился своей точкой зрения относительно положительных допинг-проб у спортсменов. 

«Я не знаю, почему так происходит. Кто-то банально дурачок, решил попробовать. За кого-то закрывают вопросы. Я не знаю, как это делать. Сейчас уже, спустя 2 года смогу говорить как есть. Я бы с удовольствием жрал допинг, если бы в команде был человек, который грамотно это делал бы. Посмотрите на того же Джошуа – вены размером с большой палец на хлебе и воде выросли. Но почему-то допинг у них не находят. А если и находят, то они попали из McDonalds или еще как-то. Я вообще не верю во всю эту допинговую историю. Считаю, что это все коррумпированная фигня. Взять всех топовых спортсменов – я не верю, что они действительно употребляют. В циклических или силовых видах спорта я не вижу это возможным. Но, по крайней мере, все умудряются попадаться. Я не хочу давать скандальное интервью, после которого мне будет WADA  что-то рассказывать. Мне сложно это понять. Похоже это на то, что люди на этом зарабатывают деньги. Я точно не знаю, это мне так кажется».


Напомним, Гвоздик прокомментировал предстоящий поединок между экс-чемпионом мира в трех весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Владимир Кириченко
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Александр Гвоздик допинг

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